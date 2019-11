Stoltenberg: Ak sa Nemecko obráti chrbtom k USA, riskuje

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecko by nemalo zabúdať na kľúčovú úlohu Spojených štátov pri znovuzjednotení Európy a Nemecka po období studenej vojny. Vyhlásil to v Berlíne vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v reakcii na slová nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa, ktorý znovuzjednotenie označil za "dar Európy". Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



"Zjednotenie Nemecka a Európy by bolo nemožné bez bezpečnostných záruk Spojených štátov," povedal Stoltenberg na podujatí pri príležitosti osláv 30. výročia pádu Berlínskeho múru. "Každý pokus Európy vzďaľovať sa od USA, neoslabí len Severoatlantickú alianciu, ale riskuje aj rozdelenie samotnej Európy," vyhlásil. Stoltenberg upozornil na záväzok Spojených štátov smerom k bezpečnosti v Európe, čo zahŕňa aj prítomnosť amerických vojakov v európskych krajinách.



Napätie medzi Berlínom a Washingtonom vzrástlo počas vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorého administratíva rozhodla o odstúpení od viacerých medzinárodných dohôd. Spojené štáty Nemecku vyčítajú nedostatočné výdavky na armádu a ostro kritizujú projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) vedúceho z Ruska do Nemecka.



V článku zverejnenom minulý týždeň v 26 európskych krajinách nemecký minister zahraničných vecí Maas provokatívne neocenil zásluhy Spojených štátov na rozpade sovietskeho bloku a zaistením bezpečnosti, ktorá umožnila rozvoj Európskej únie.



Maas vyzval EÚ, aby sa spojila a spoločnými silami bránila záujmy európskeho kontinentu. Stoltenberg však oponoval, že EÚ nenahradí USA, ktoré sú najväčšou vojenskou mocnosťou. "Európska únia nedokáže obrániť Európu," vyhlásil.



Európu a USA Stoltenberg však vyzval, aby spolupracovali v súvislosti s rastúcou vojenskou silou Číny, ktorá posilňuje svoje námorníctvo a inventár rakiet, čo by mohlo narušiť dohody o kontrole zbraní z obdobia studenej vojny.