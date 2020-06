Stoltenberg:Americké jednotky v Nemecku sú dôležité pre NATO ako celok

Brusel 16. júna (TASR) - Americké jednotky rozmiestnené v Európe zvýšili bezpečnosť na oboch stranách Atlantického oceánu. Uviedol to v utorok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie NATO Jens Stoltenberg v príhovore pred nadchádzajúcimi rokovaniami ministrov obrany členských krajín NATO (17. a 18. júna), ktoré sa uskutočnia formou videokonferencie.



Stoltenberg sa zmienil o amerických vojakoch v Európe v súvislosti s plánmi prezidenta USA Donalda Trumpa znížiť ich počet. Šéf Aliancie konštatoval, že ministri obrany v priebehu nasledujúcich dvoch dní podniknú kroky na zaistenie bezpečnosti členských krajín tohto zoskupenia "v čoraz neistejšom svete". Pripomenul, že NATO čelí globálnym výzvam a musí zaujať globálny prístup, čo znamená udržať Alianciu vojensky silnou a politicky posilnenou, čo je v súlade s jeho víziami o NATO v roku 2030, ktoré predstavil minulý týždeň.



Hlavnými témami ministerských debát budú prípravy NATO na možnú druhú vlnu koronavírusovej epidémie, politika Aliancie v oblasti odstrašovania a obrany vrátane reakcie na ruské hypersonické zbrane a rakety SSC-8, ktoré Moskva stále modernizuje a môžu byť vybavené jadrovými hlavicami, a tiež misie a operácie NATO, najmä v Afganistane a Iraku.



Podľa agentúry AP však ministri obrany budú diskutovať aj o plánoch Donalda Trumpa znížiť počet amerických vojakov v Nemecku o tretinu na počet 25.000. Stoltenberg naznačil, že USA sa neponáhľajú s odsunom tisícok svojich vojakov z Nemecka a spresnil, že Washington zatiaľ neurobil konečné rozhodnutie o tom, kedy k tomuto kroku dôjde a či sa tak vôbec stane.



Trump oznámil, že plánuje znížiť počet amerických vojakov v Nemecku z približne 34.500 na 25.000. Toto rozhodnutie je vnímané ako oslabenie amerických záväzkov k európskej obrane, aj ako oslabenie schopnosti USA vplývať na dianie na Blízkom východe a v Afrike, keďže Nemecko je nielen sídlom hlavného veliteľstva amerických síl pre Európu, ale aj centrom ich operácií na Blízkom východe.



Stoltenberg pripomenul, že o tejto záležitosti telefonicky hovoril s Trumpom 8. júna. Povedal mu, že americká prítomnosť v Európe je dobrá nielen pre Európu, ale aj pre Severnú Ameriku a Spojené štáty.



Vojenská prítomnosť USA v Nemecku je podľa Stoltenberga síce založená na dohode medzi týmito dvoma krajinami, má však veľký význam pre celú Alianciu.



Americké jednotky sú na území Nemecka umiestnené od konca druhej svetovej vojny a najpočetnejšie boli v období studenej vojny. Trump chce znížiť počet vojakov v Nemecku preto, aby potrestal Berlín za to, že nemecká vláda neplánuje do roku 2024 vynaložiť na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) a prenáša tak bremeno finančnej záťaže za ochranu Európy na plecia USA.







spravodajca TASR Jaromír Novak