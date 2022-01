Stoltenberg: Bidenov výrok nie je pozvánkou pre ruskú agresiu

Washington/Brusel 20. januára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vo štvrtok pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že slová amerického prezidenta Joea Bidena o "malej invázii" nie sú pozvánkou pre potenciálnu ruskú inváziu na Ukrajinu.



"Vôbec nie," odpovedal Stoltenberg v rozhovore pre CNN na otázku, či Bidenove vyjadrenia "dali zelenú" ruskej agresii.



Šéf Bieleho domu počas stredajšej tlačovej konferencie povedal, že "Rusko bude brané na zodpovednosť za prípadnú inváziu". Všetko však podľa Bidena závisí od toho, čo Moskva urobí. "Ak pôjde o menší vpád, my nakoniec budeme musieť diskutovať o tom, čo robiť a čo nerobiť," dodal Biden.



Podľa agentúry Reuters Bidenov komentár vniesol neistotu do toho, ako by Západ reagoval na prípadnú ruskú inváziu. Biely dom neskôr spresnil, čo tým Biden vlastne myslel. Washington poprel, že "menší ruský vojenský vpád" by sa stretol so slabšou reakciou zo strany USA.



Stoltenberg v rozhovore pre CNN tiež povedal, že spojenci posilňujú podporu Ukrajine, skúmajú možnosti uvalenia prípadných sankcií voči Rusku a "zvažujú zvýšenie rozmiestnenia jednotiek NATO vo východnej časti Aliancie". Generálny tajomník dodal, že Rusko bolo pozvané na sériu stretnutí s cieľom nájsť politické riešenie napätej situácie.