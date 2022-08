Stoltenberg bol v arktickej Kanade ako prvý generálny tajomník NATO

Ottawa 26. augusta (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok ukončil trojdňovú návštevu Kanady, ktorá bola zameraná najmä na obranu tamojších arktických teritórií. Tie navštívil spolu s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Toto územie podľa Stoltenberga nabralo na dôležitosti v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, keďže "najkratšia cesta pre ruské strely a bombardéry je cez oblasť Severného pólu". Generálny tajomník NATO dodal, že dianie v arktických teritóriách nie je "len záležitosťou Kanady, ale celej (Severoatlantickej) aliancie".



Kanadské arktické oblasti doteraz nenavštívil žiaden generálny tajomník NATO, keďže Kanada sa zdráhala zapojiť Alianciu do diania na severe krajiny.



Kanadský premiér Trudeau počas spoločnej tlačovej konferencie so Stoltenbergom vyhlásil, že návšteva zásadným spôsobom nemení politiku Kanady, no je dôležitá z dôvodu zvýšenej hrozby zo strany Ruska.



Stoltenberg spolu s Trudeauom vo štvrtok navštívili jedno zo zariadení spoločného kanadsko-amerického radarového systému včasného varovania, výskumné zariadenie v arktickom teritóriu Nunavut na severozápade Kanady a pozreli si aj vojenské cvičenie v tejto oblasti. Počas návštevy diskutovali okrem obrannej politiky aj o jej financovaní a dôsledkoch klimatickej zmeny na NATO.



Po tom, čo Fínsko a Švédsko oficiálne požiadali o členstvo v NATO, zostáva Rusko jedinou krajinou za polárnym kruhom, ktorá nie je jej členom, pripomína DPA.