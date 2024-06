Stoltenberg: Cieľ výdavkov na obranu splní tento rok 23 členov NATO

Washington 18. júna (TASR) - Až 23 členských krajín NATO by tento rok malo splniť cieľ investovať do obrany najmenej dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Povedal to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v pondelok počas návštevy Washingtonu, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.



"Spojenci v rámci NATO tento rok navyšujú výdavky na obranu o 18 percent, povedal Stoltenberg v Bielom dome. "Je to dobré pre Európu a dobré pre Ameriku," dodal.



Členské krajiny NATO sa k výdavkom na úrovni dvoch percent HDP zaviazali na summite v roku 2014. Vtedy tento cieľ spĺňali len tri členské krajiny - Británia, Grécku a USA, pripomína AFP. V roku 2021 to bolo šesť krajín, píše agentúra AP.



Americký exprezident Donald Trump, ktorý je súperom súčasného prezidenta Joea Bidena v novembrových prezidentských voľbách, je voči niektorým členským krajinám NATO dlhodobo kritický, pripomína AFP. Vo februári pohrozil, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách ukončí bezpečnostné záruky pre členov aliancie, ak nebudú podľa neho dostatočne finančne prispievať do Aliancie.



Stoltenberg Washington navštívil v súvislosti s júlovým summitom NATO, ktorý sa bude konať v hlavnom meste USA pri príležitosti 75. výročia založenia Severoatlantickej aliancie. Lídri členských krajín by tam mali prijať plán na vzájomne koordinovanú pomoc pre Ukrajinu pod názvom Podporná misia NATO pre Ukrajinu s názvom NSATU.