Stoltenberg: Čína sleduje spory v USA o ďalšiu pomoc Ukrajine

Washington 28. januára (TASR) — Vojenské financovanie Ukrajiny zo strany Spojených štátov je kľúčovým odstrašujúcim signálom pre Čínu. Uviedol to v nedeľu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na úvod návštevy USA, kde chce v Kongrese lobovať za pokračovanie pomoci pre Kyjev vo vojne s Ruskom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



USA už Ukrajine od začiatku ruskej invázie pred takmer dvoma rokmi poslali pomoc za miliardy dolárov. Mnohí republikánski zákonodarcovia však čoraz menej podporujú pokračovanie tejto pomoci a tvrdia, že jej chýba jasný konečný cieľ.



Prezident Joe Biden požiadal Kongres, aby schválil 61 miliárd dolárov na novú pomoc Ukrajine. Rozhovory však viaznu, keďže republikánski kongresmani podmieňujú svoj súhlas významnými zmenami v imigračnej politike a kontrole hraníc s Mexikom.



Stoltenberg sa s republikánskymi a demokratickými členmi Kongresu plánuje stretnúť v utorok.



"Dôležité je, aby Ukrajina dostala pokračujúcu podporu, pretože si musíme uvedomiť, že v Pekingu to pozorne sledujú," povedal Stoltenberg v televízii Fox News.



Analytici uvádzajú, že Čína, ktorá si nárokuje samosprávny Taiwan a nevylučuje použitie sily na jeho ovládnutie, sleduje, či kedysi silná západná podpora pre Ukrajinu nepoľavuje. Varujú, že Peking by sa v takom prípade mohol pokúsiť podniknúť vojenský zásah voči Taiwanu.



"Ak Putin na Ukrajine dosiahne čo chce, urobí to zraniteľnejšou nielen Európu, ale nás všetkých, aj Spojené štáty," zdôraznil Stoltenberg. Americká pomoc pre Ukrajinu bola podľa neho len zlomkom rozpočtu Pentagónu, napriek tomu "sme dokázali podstatne zničiť a degradovať ruskú armádu".



"A preto by sme v tom mali pokračovať," doplnil najvyšší predstaviteľ NATO s tým, že táto podpora pomáha aj americkým pracovníkom, pretože za tieto peniaze sa nakupujú zbrane vyrobené v USA.