Stoltenberg: Čínska podpora pre Rusko je kľúčová vo vojne na Ukrajine

Berlín 25. mája (TASR) - Podpora Pekingu pre Moskvu je kľúčovým faktorom vo vojne Ruska proti Ukrajine. Uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v rozhovore pre nemecké noviny Welt Am Sonntag, informovala v sobotu agentúra DPA.



"Čína hovorí, že chce udržiavať dobré vzťahy so Západom. Peking však zároveň podnecuje vojnu v Európe. Nemôže mať oboje," povedal Stoltenberg. Podľa jeho slov Čína výrazne zvýšila vývoz súčiastok, mikroelektroniky a technológií, ktoré Moskva používa na výrobu rakiet, tankov a bojových lietadiel.



V súčasnosti neexistujú žiadne záznamy, že by Čína dodávala Rusku zbrane alebo muníciu. Podľa západných expertov však Peking vyváža do Ruska tzv. tovar s dvojakým využitím, ktorý sa môže používať na civilné aj vojenské účely.



V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine šéf NATO uviedol, že Kyjev zaznamenal na bojisku neúspechy "pre nedostatok munície a zbraní". "Na víťazstvo Ukrajiny však ešte nie je neskoro... Krajiny NATO musia Kyjevu poslať viac zbraní a munície vrátane systémov protivzdušnej obrany a zbraní dlhého doletu," dodal.