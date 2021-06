Stoltenberg: Členovia NATO potrebujú dôraznejšiu politiku voči Číne

Montreal 14. júna (TASR) - Lídri krajín Severoatlantickej aliancie by sa mali dohodnúť na dôraznejšom spoločnom postoji voči čoraz dominantnejšej Číne, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v nedeľu pred summitom Aliancie v Bruseli.



V rozhovore pre kanadskú verejnoprávnu stanicu CBC Stoltenberg zdôraznil, že Čína má druhý najvyšší rozpočet rezortu obrany na svete, najväčšie námorné sily, pričom rozsiahle investuje do nového vojenského vybavenia, čo "ovplyvňuje našu bezpečnosť".



"Čína nevyznáva naše hodnoty. Vidíme to na tom, ako zasahujú proti demokratickým protestom v Hongkongu, ako utláčajú menšiny, akými sú Ujguri", aj pri používaní moderných technológií na monitorovania svojho obyvateľstva "spôsobom, aký sme nikdy predtým nevideli", uviedol Stoltenberg.



"Z dôvodu tohto všetkého je dôležité, aby NATO... posilnilo našu politiku, pokiaľ ide o Čínu," dodal.



Jeho vyjadrenia prišli krátko po tom, ako skupina G7 v závere svojho summitu vyjadrila svoj dosiaľ najdôraznejší kolektívny postoj voči Číne, keď vyzvala Peking, aby "dodržiaval ľudské práva a základné slobody" a umožnil slobodnú plavbu v Juhočínskom mori.



Stoltenberg v interview uznal, že je dôležité, aby iné krajiny riešili spoločne s Čínou problémy ako klimatická zmena a kontrola zbrojenia. Odsúdil však, že Čína naďalej zadržiava dvoch kanadských občanov pre obvinenia zo špionáže, aj celkové "agresívne reakcie" Pekingu na to, keď "niektorá krajina urobí niečo, čo sa im nepáči".



Šéf NATO okrem toho priznal, že počas predošlej americkej vlády prezidenta Donalda Trumpa prebiehali medzi spojencami v Aliancii aj "náročné diskusie". Zopakoval však, že NATO zostáva "mimoriadne pevné a silné".



Trump sa často sťažoval, že ďalší členovia NATO neprispievajú do rozpočtu Aliancie spravodlivým podielom, a dokonca údajne hovoril o odchode z tejto organizácie.



Stoltenberg však povedal, že teraz "máme prezidenta USA, prezidenta Bidena, ktorý je silne oddaný NATO, európskej bezpečnosti a je pripravený investovať viac do NATO".