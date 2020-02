Stoltenberg: Cvičenie Defender-Europe 20 nie je namierené proti Rusku

Brusel 3. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok zdôraznil, že Ruská federácia nie je cieľom amerického vojenského cvičenia Defender-Europe 20 (DEF 20) na európskej pevnine, ktoré sa za účasti ďalších 18 spojeneckých krajín uskutoční v máji a júni tohto roku. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



"Toto cvičenie dokazuje silný záväzok Spojených štátov voči NATO a európskej slobode a bezpečnosti. Nie je zamerané proti žiadnej krajine a má preukázať schopnosť rýchleho nasadenia amerických síl v Európe, aby v prípade potreby bolo možné chrániť spojencov s NATO," vysvetlil Stoltenberg.



Podľa jeho slov je NATO obrannou alianciou a cvičenie DEF 20 je iba obranné cvičenie. "Nehľadáme konfrontáciu s Ruskom, avšak realitou je, že niektoré nedávne aktivity tejto krajiny oslabili stabilitu a bezpečnosť," uviedol šéf Aliancie.



Stoltenberg upozornil, že Rusko aj ostatné členské krajiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) boli o tomto cvičení vopred informované Washingtonom a v súlade s príslušnými pravidlami.



Cvičenie Defender-Europe 20 bude predstavovať najväčšie rozmiestnenie amerických síl v Európe za posledných 25 rokov. Na cvičení, ktoré bude prebiehať najmä v Nemecku, Poľsku a v pobaltských krajinách, sa zúčastní približne 37.000 vojakov z 18 krajín. Američania chcú na cvičenie nasadiť 20.000 vojakov, ktorí sa tak pripoja k 9000 členom americkej pechoty so sídlom v Európe. Prvá britská loď prepravujúca vojenské vybavenie by mala doraziť do prístavu v Antverpách v Belgicku v priebehu pondelka.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)