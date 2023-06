Stoltenberg dúfa, že ukrajinská protiofenzíva prinúti Rusko rokovať

Washington 13. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa domnieva, že prebiehajúca ukrajinská protiofenzíva zameraná na oslobodenie Ruskom okupovaných území by mohla Kremeľ prinútiť k rokovaniam. Stoltenberg sa takto vyjadril ešte pred svojím plánovaným utorňajším stretnutím s americkým prezidentom Joeom Bidenom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šéf NATO však v rozhovore pre stanicu CNN podotkol, že ukrajinská ofenzíva je stále iba na začiatku, ktorý označil za náročný. Ukrajinci "majú právo... oslobodiť svoju vlasť," povedal. Čím rozsiahlejšie územie podľa jeho slov Ukrajinci opätovne získajú, tým "je pravdepodobnejšie bude, že (ruský) prezident Putin pochopí, že si (s nimi) musí sadnúť za rokovací stôl a súhlasiť so spravodlivým a trvalým mierom na Ukrajine".



Ukrajinské sily podporované Západom sa pokúšajú získať späť svoje územia na východe a juhu krajiny.



Stoltenberg sa vyjadril aj k očakávanému októbrovému koncu svojho funkčného obdobia na poste šéfa NATO a svojmu prípadnému nástupcovi. "Som absolútne presvedčený o tom, že nájdu vynikajúceho nástupcu. Teraz sa sústredím na to, aby som viedol túto alianciu až do konca svojho funkčného obdobia, keďže sme uprostred vojny na území Európy," povedal. AFP dodáva, že NATO sa aktuálne pripravuje na svoj júlový summit v litovskom hlavnom meste Vilnius.



Stretnutie Stoltenberga s Bidenom sa pôvodne malo konať v Bielom dome už v pondelok. Biden však musel podstúpiť zubné ošetrenie, pre ktoré schôdzku o deň odložil.