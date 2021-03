Stoltenberg: EÚ sa nemôže brániť bez transatlantického spojenectva

Bruggy 4. marca (TASR) - Európska únia nemôže brániť svojich občanov sama bez pomoci transatlantického spojenectva. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, píše agentúra AFP.



"Európska únia vynakladá viac prostriedkov na obranu, investuje do nových kapacít a znižuje fragmentáciu obranného priemyslu. To je prospešné nielen pre európsku, ale aj transatlantickú bezpečnosť," uviedol Stoltenberg počas návštevy Európskeho kolégia - postgraduálneho inštitútu európskych štúdii zo sídlom v belgickom meste Bruggy. EÚ však nemôže brániť Európu sama. Podľa Stoltenberga viac ako 90 percent občanov EÚ žije v krajinách, ktoré sú členmi NATO. Európski členovia NATO však kryjú iba 20 percent celkových výdavkov Aliancie na obranu. "Nejde len o peniaze. Ide aj o geografiu," uviedol a zdôraznil úzku spoluprácu medzi dvoma bruselskými inštitúciami.



Ako pripomína AFP, Európska komisia chce zohrávať výraznejšiu geopolitickú úlohu a robiť asertívnejšiu zahraničnú politiku zameranú na rozvoj európskeho obranného priemyslu. Niektorí lídri EÚ na čele s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom však zašli ešte ďalej a spochybňujú stratégiu NATO vo svete, ktorá je podľa nich od skončenia studenej vojny v "stave mozgovej smrti".



Naopak iní, vrátane Stoltenberga, vidia vo voľbe nového amerického prezidenta Joea Bidena príležitosť na obnovenie transatlantických vzťahov, ktoré naštrbila administratíva exprezidenta Donalda Trumpa.