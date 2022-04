Stoltenberg: Ak Fínsko a Švédsko chce vstúpiť do NATO, pôjde to rýchlo

Brusel 28. apríla (TASR) - Fínsko a Švédsko budú môcť rýchlo vstúpiť do NATO, ak sa rozhodnú požiadať o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Podľa spravodajcu TASR to vo štvrtok dopoludnia - na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli - uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Šéf Aliancie sa stretol s predsedníčkou EP Robertou Metsolovou aj s lídrami siedmich politických skupín zastúpených v europarlamente. Je to prvýkrát vôbec, čo sa generálny tajomník NATO stretol s predstaviteľmi politických frakcií EP.



"Ak sa rozhodnú požiadať (o vstup do NATO), Fínsko a Švédsko budú srdečne vítané a očakávam, že tento proces bude rýchlo postupovať," povedal Stoltenberg na spoločne tlačovej konferencii s Metsolovou.



Dodal, že ešte vo štvrtok absolvuje rozhovor s prezidentom Fínska Saulim Niinistöom.



Stoltenberg vyjadril presvedčenie, že je možné nájsť riešenia pre zaistenie bezpečnosti Fínska a Švédska počas prechodného obdobia medzi prípadným podaním žiadosti o členstvo a ukončením ratifikačného procesu v parlamentoch všetkých 30 členských štátov NATO.



Rusko totiž oznámilo, že ak sa Fínsko a Švédsko rozhodnú vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, rozmiestni hypersonické a jadrové zbrane na území svojej pobaltskej exklávy Kaliningrad.



Fínsko a Švédsko sú prepojené s Alianciou už od polovice 90. rokov 20. storočia prostredníctvom programu Partnerstvo za mier. Obe severské krajiny sa dlhodobo odmietali stať členmi NATO, zmenu postoja tamojšej verejnosti aj politikov spôsobila až ruská vojenská invázia na Ukrajinu.



Podľa tohtotýždňových správ miestnych médií požiadajú vlády Švédska a Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie súčasne v polovici mája. Diskusia o tejto otázke však zatiaľ v týchto krajinách zatiaľ nebola oficiálne ukončená.



NATO má v súčasnosti 30 členských štátov, z ktorých 21 je súčasťou Európskej únie. Členmi NATO nie sú v súčasnosti tieto krajiny EÚ: Cyprus, Fínsko, Írsko, Malta, Rakúsko a Švédsko.



spravodajca TASR Jaromír Novak