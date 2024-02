Stoltenberg: Hovoril som s Orbánom, rátam s prijatím Švédska do NATO

Budapešť/Brusel 8. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu v Bruseli vyhlásil, že ráta so skorým prijatím Švédska do Severoatlantickej aliancie. O schválení členstva Švédska v NATO maďarským parlamentom ho totiž nedávno ubezpečil premiér Viktor Orbán. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na Stoltenbergovej bruselskej tlačovej konferencii bol prítomný aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Novinár z denníka Washington Post sa šéfa Aliancie opýtal, či NATO môže ešte stále dôverovať Maďarsku po tom, čo sa Maďarsko napriek opakovaným prísľubom stalo poslednou členskou krajinou NATO, ktorá ešte neschválila vstup Švédska.



"Pred niekoľkými dňami som hovoril s premiérom Viktorom Orbánom a veľmi jasne povedal, že silne podporuje členstvo Švédska v NATO. Je tiež jasné, že maďarský parlament teraz nezasadá, ale opäť sa stretne koncom februára. Rozhodnutie o ratifikácii vstupu Švédska by malo teda čoskoro padnúť. Očakávam, že Švédsko sa v blízkej budúcnosti stane plnoprávnym členom," reagoval Stoltenberg.



Generálny tajomník dodal, že od februára 2022 nastal jeden z najrýchlejších prístupových procesov v histórii NATO. "Fínsko a Švédsko podali žiadosť v máji 2022 a obe krajiny boli už v júli pozvané na vstup do aliancie. Fínsko sa stalo riadnym členom vlani v apríli a očakávam, že čoskoro sa členom stane aj Švédsko. To ukazuje, že NATO sa nielen posilňuje, ale aj zväčšuje," podčiarkol Stoltenberg.



V pondelok na mimoriadnu schôdzu maďarského parlamentu, ktorú iniciovali opozičné strany s cieľom čo najskôr hlasovať o vstupe Švédska do NATO, neprišli poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP.



Líder parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis na Facebooku oznámil, že ratifikácia vstupu Švédska do NATO sa môže uskutočniť na začiatku riadneho zasadnutia parlamentu, ktoré sa má konať 26. februára. Podľa jeho slov si to však vyžaduje stretnutie švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona s predsedom maďarskej vlády Viktora Orbána v Budapešti.