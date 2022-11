Stoltenberg: Je čas privítať Fínsko a Švédsko v NATO

Istanbul 3. novembra (TASR) - Švédsko a Fínsko sa zaviazali spolupracovať s Tureckom a dokázať mu, že sa nemusí obávať ich vstupu do Severoatlantickej aliancie. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom v Istanbule. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Stoltenberg súčasne vyhlásil, že "je čas privítať Fínsko a Švédsko ako členov NATO".



Agentúra AFP pripomenula, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan viní Fínsko a Švédsko z poskytovania útočiska kurdským militantom, ktorých Ankara považuje za teroristov.



Stoltenberg označil tieto obavy Turecka za pochopiteľné. Súčasne však uviedol, že Fínsko a Švédsko majú v oblasti boja proti terorizmu záujem o užšiu spoluprácu s Tureckom. "Je to aj v ich záujme," konštatoval šéf Severoatlantickej aliancie.



Turecko, Švédsko a Fínsko uzavreli v júni tohto roku dohodu, ktorá obsahovala ustanovenia o vydávaní a zdieľaní informácií.



Obe severské štáty sa začiatkom tohto roka vzdali svojej dlhodobej politiky neangažovanosti a požiadali o vstup do NATO, a to z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu a jej následkov na bezpečnosť Európy.



AFP vo svojej správe uviedla, že turecký prezident akceptoval žiadosť nového švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona o návštevu Turecka. Návšteva je zrejme súčasťou snáh Štokholmu o odblokovanie kandidatúry Švédska do NATO. Kristersson by mal Ankaru navštíviť v utorok.