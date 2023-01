Stoltenberg: Je načase, aby Švédsko vstúpilo do NATO

Štokholm 9. januára (TASR) - Švédsko urobilo všetko potrebné na vstup do Severoatlantickej aliancie a je načase, aby sa stalo jej plnoprávnym členom. V pondelkovom rozhovore pre švédsky denník Aftonbladet to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informovala o tom agentúra AP, z ktorej túto správu prevzala TASR.



"Povedal som, že nastal čas, aby sa zavŕšil ratifikačný proces pre Švédsko," vyhlásil Stoltenberg.



Švédsko a Fínsko sa vlani v máji rozhodli v reakcii na ruský vojenský vpád na Ukrajinu požiadať o členstvo v Aliancii. Ich prijatie si vyžaduje jednomyseľný súhlas súčasných členov, avšak Turecko vstup týchto dvoch severských krajín nateraz blokuje s tým, že mu odmietajú vydať údajných teroristov.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v decembri vyhlásil, že Švédsko ešte nie je ani na "polceste" k splneniu svojich prísľubov, ktoré dalo Ankare. Švédsky súd krátko predtým rozhodol proti vydaniu novinára Bülenta Keneša stíhaného v Turecku za údajnú účasť v nevydarenom pokuse o štátny prevrat v roku 2016.



Okrem Turecka zatiaľ neratifikovalo vstup Fínska a Švédska do NATO ani Maďarsko.