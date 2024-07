Stoltenberg: Je nesmierne dôležité, aby USA naďalej podporovali Kyjev

Woodstock 18. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok označil pokračujúcu podporu Ukrajiny zo strany Spojených štátov za "nesmierne dôležitú". Reagoval tým na nomináciu Jamesa Davida Vancea, ktorý je skeptický voči pomoci Kyjevu, za kandidáta Republikánskej strany na post viceprezidenta USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Európski spojenci a Kanada môžu samozrejme urobiť viac, no aj napriek tomu je dôležité, aby Spojené štáty naďalej poskytovali podporu Ukrajine," zdôraznil Stoltenberg počas európskeho summitu v Británii. "Je potrebné, aby išlo o spoločné úsilie Severnej Ameriky a Európy, Spojené štáty sú doposiaľ tým najväčším spojencom. Očakávam preto, že budú aj naďalej podporovať Ukrajinu," dodal.



Bývalý prezident Donald Trump znepokojil Európu po tom, čo si za viceprezidenta zvolil práve J. D. Vancea, zarytého odporcu Kyjeva. Vance začiatkom roka ostro argumentoval aj proti schváleniu vojenskej pomoci USA vo výške 61 miliárd dolárov.



Šéf NATO ale zdôraznil, že podpora Ukrajiny je v bezpečnostnom záujme Spojených štátov. "Ak prezident Putin zvíťazí, nebude to tragédia len pre Ukrajincov, ale aj pre svet, ktorý sa stane ešte nebezpečnejším a zraniteľnejším," vysvetlil Stoltenberg.



Spojené štáty už poskytli Kyjevu vojenskú pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov, odkedy ruský prezident Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu vo februári 2022.



Vance a ďalší Trumpovi spojenci v Kongrese ale tvrdia, že Washington nemôže pokračovať vo financovaní vojny donekonečna. Trumpove víťazstvo by tak prinieslo neistotu v otázke ďalšej pomoci Ukrajine.



Bývalý prezident už dokonca vyhlásil, že by rýchlo ukončil konflikt na Ukrajine, čo by podľa agentúry AFP mohlo naznačovať, že sa Kyjev dostane do nevýhodnej pozície v rámci rokovaní s Moskvou.



"Pokiaľ chceme naozaj rokovať o riešení, v rámci ktorého Ukrajina zvíťazí ako suverénna a nezávislá krajina, je potrebné poskytnúť jej väčšiu pomoc," zdôraznil Stoltenberg. "Teraz prezident Putin verí, že môže na bojisku vyhrať. My ho ale potrebujeme presvedčiť o tom, že na bojisku nevyhrá. Vtedy bude ochotný sadnúť si za stôl a dohodnúť sa na riešení," dodal.



Pre obavu z možných politických zmien v USA rozhodlo NATO minulý týždeň na summite vo Washingtone, že Aliancia prevezme koordináciu dodávok zbraní Spojených štátov pre Ukrajinu.