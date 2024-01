Stoltenberg je pri skorom vstupe Švédska do NATO optimistický

Brusel 26. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril v piatok optimizmus ohľadom toho, že Švédsko by mohlo byť pripravené na vstup do Aliancie už v marci. Pripomenul tiež pozitívne signály od Maďarska i Turecka z tohto týždňa. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Vstup Švédska do NATO posilní celú Alianciu," vyhlásil Stoltenberg, keď novinárom približoval detaily svojich tohtotýždňových rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Zároveň poukázal aj na nový vývoj v Turecku.



"Od Budapešti som dostal správu, že tamojší parlament sa znovu zíde koncom februára, takže na to musíme počkať. Plne v to verím, spolieham sa na Maďarsko," povedal šéf NATO. Ak v Maďarsku nezvolajú mimoriadne zasadnutie parlamentu o ratifikácii žiadosti Švédska, jeho zasadnutie je naplánované na 26. februára.



Švédsko požiadalo spolu s Fínskom o vstup do NATO po invázii Ruska na Ukrajinu. Obe krajiny sa tak odklonili svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti. Fínsko vstúpilo do NATO vlani v apríli, no žiadosť Švédska stále neschválili všetky členské krajiny.



Hlasovanie o vstupe Švédska do NATO dlho odkladalo Turecko. Turecký parlament po dlhom čase napokon ratifikoval vstup Švédska tento utorok a Maďarsko je tak posledným členským štátom NATO, ktorý tak nespravil.



Maďarsko spočiatku neuviedlo nijaký dôvod pre odkladanie hlasovania o vstupe Švédska a Orbán trval na tom, že jeho vláda vstup nechváli ako posledná. No Budapešť pritvrdila po tom, čo jej Európska komisia odmietla prístup k eurofondom pre spory ohľadom demokracie v Maďarsku.



Budapešť podľa AP obvinila Švédsko zo šírenia "do očí bijúcich lží" o demokracii v Maďarsku. Orbán, ktorého vzťahy s ostatnými spojencami z NATO narušili jeho postoje priateľské voči Kremľu v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu, pozval švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona na návštevu Budapešti, aby spolu rokovali o "budúcej spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany". Kristersson však Orbánovi odkázal, že v súvislosti so vstupom Švédska do NATO niet čo diskutovať.