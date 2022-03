Stoltenberg kritizoval po útoku na elektráreň bezohľadnosť Ruska

Brusel 4. marca (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v piatok odsúdil "bezohľadnosť" Ruska v súvislosti s ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine a vyzval Moskvu, aby zastavila vojnu proti svojmu susedovi.



"V noci sme boli svedkami správ o (ruskom) útoku na ukrajinskú jadrovú elektráreň. To len dokazuje bezohľadnosť tejto vojny a dôležitosť jej ukončenia. Rusko musí stiahnuť všetky svoje jednotky a zapojiť sa v dobrej viere do diplomatického úsilia," povedal Stoltenberg krátko pred začiatkom mimoriadneho zasadnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko na podujatí zastupuje šéf diplomacie Ivan Korčok. Ten pred odletom do Bruselu na sociálnej sieti napísal, že od stretnutia očakáva "vyhodnotenie doterajších krokov na zastavenie ruskej agresie na Ukrajine".



Vojenská správa Záporožskej oblasti v piatok uviedla, že ukrajinskú jadrovú elektráreň ovládli ruské vojenské sily. V zariadení sa však podľa ukrajinskej armády naďalej nachádza obslužný personál, ktorý dohliada na jeho bezpečnú prevádzku. V komplexe v noci na piatok v dôsledku ruského ostreľovania horelo. Požiar sa podarilo uhasiť.