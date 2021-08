Stoltenberg: Letisko v afganskom Kábule musí zostať otvorené

Brusel 31. augusta (TASR) – Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v utorok vyhlásil, že letisko v afganskom Kábule musí zostať otvorené. Zároveň prisľúbil, že aliancia nezabudne na Afgancov, ktorí sa nedostali na paluby evakuačných lietadiel. Stoltenberg to povedal v rozhovore pre agentúru AFP.



„Je nevyhnutné nechať letisko (v Kábule) otvorené, aby bol umožnený prísun humanitárnej pomoci afganskému ľudu a tiež aby sa zaistilo, že budeme môcť aj naďalej dostávať ľudí von – tých, ktorí chceli odísť, ale neboli súčasťou vojenskej evakuácie," povedal Stoltenberg.



„Nezabudneme na nich," zdôraznil ešte raz generálny tajomník NATO. Jeho slová zazneli deň po tom, ako z afganského hlavného mesta Kábul odleteli v pondelok večer posledné lietadlá americkej armády. Na odletovú dráhu kábulského letiska sa v utorok postavil jeden z vodcov Talibanu a vyhlásil „víťazstvo" nad Spojenými štátmi.



Stoltenberg ocenil Turecko, ako člena NATO, ktoré dostalo ponuku od Talibanu prevziať kontrolu nad letiskom.



„Budeme pokračovať v spolupráci so spojencami NATO a s inými krajinami, ktoré pomôžu ľuďom odísť. Taliban jasne uviedol, že ľuďom bude dovolené odísť. Nebudeme hodnotiť Taliban podľa toho, čo hovorí, ale podľa toho, čo robí," povedal šéf NATO.



Čo sa týka plánov do budúcnosti, Stoltenberg povedal, že 30-členná aliancia sa bude musieť starostlivo pozrieť na to, kde urobila chybu. Mal tým na mysli misiu, ktorej primárnym cieľom bolo vytvorenie modernej afganskej armády, ktorá bude po odsune spojeneckých jednotiek schopná zadržať postup Talibanu. Fundamentalistické hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve prevzalo moc v Afganistane v polovici augusta. Afganská armáda sa na mnohých miestach vzdala bez boja.