Ostrá kritika Stoltenberga: Lukašenko sa neprávom vyhovára na NATO

Brusel/Berlín 26. augusta (TASR) - Pokusy bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zneužiť Severoatlantickú alianciu ako zámienku pri potlačovaní občianskych protestov sú "úplne neopodstatnené". Povedal to stredu v Berlíne generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Šéf Aliancie, ktorý sa v nemeckej metropole zúčastňuje na dvojdňovom neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, znova poprel tvrdenia Lukašenka, že pri hraniciach s Bieloruskom prebieha masové zoskupovanie aliančných síl.



"Každý pokus bieloruského režimu využiť NATO ako výhovorku alebo zámienku na zásahy proti demonštrantom je preto nesprávny a úplne neopodstatnený," cituje Stoltenberga agentúra AFP.



Pri tejto príležitosti vyzval na uskutočnenie slobodných a spravodlivých prezidentských volieb v Bielorusku. Tie by sa mali konať po tom, ako oficiálne výsledky volieb z 9. augusta mnohé štáty neuznali a občania Bieloruska vyšli do ulíc na protest proti ich zmanipulovaniu.



Lukašenko v sobotu (22.8.) počas návštevy tankového práporu a raketovej divízie v meste Hrodno ležiaceho na západe Bieloruska uviedol, že krajine hrozí nebezpečenstvo zo strany Poľska a Severoatlantickej aliancie a upozornil na údajné sústreďovanie vojsk NATO pri bieloruských hraniciach.