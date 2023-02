Stoltenberg ľutuje, že Rusko pozastavuje účasť na Novej dohode START

Brusel 21. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ľutuje rozhodnutie Ruska pozastaviť svoju účasť na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) uzatvorenej so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ľutujem rozhodnutie Ruska pozastaviť svoju účasť na Novej dohode START. V uplynulých rokoch Rusko porušilo alebo sa stiahlo z kľúčových dohôd o kontrole zbrojenia. Dnešným rozhodnutím o Novej dohode START bolo rozložená celá architektúra kontroly zbrojenia," uviedol Stoltenberg na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom a šéfom zahraničnej politiky EÚ Josepom Borrellom.



Šéf NATO zároveň vyzval Rusko, aby svoje rozhodnutie prehodnotilo. "Musíme si pamätať, že je to jedna z posledných dôležitých zmlúv o kontrole zbraní, ktorú máme... Viac jadrových zbraní a menej kontroly zbrojenie robia tento svet nebezpečnejší," uviedol Stoltenberg.



Aj podľa Borrella Rusko svojím rozhodnutiami "ničí systém bezpečnosti, ktorý bol vybudovaný po studenej vojne".



Ruský prezident Vladimir Putin oznámil rozhodnutie odstúpiť od spomínanej dohody v utorok počas svojho príhovoru o stave krajiny, v ktorom hovoril aj konflikte na Ukrajine.



Podľa Stoltenberga by prípadné víťazstvo Ruska vo vojne na Ukrajine znamenalo pre celý svet nebezpečenstvo, čo Západ nemôže dopustiť, uvádza televízia Sky News.



Ak by Rusko obsadilo Ukrajinu, ukázalo by to, že "agresia funguje" a požitie sily "je odmeňované".



Putin v utorok tiež uviedol, že vojnu na Ukrajine začala samotná Ukrajina a Západ, pričom Rusko použilo silu iba na jej zastavenie. Podľa Stoltenberga je však obeťou agresie Ukrajina a Západ jej len pomáha brániť sa.



"Je to Putin, kto túto imperiálnu dobyvačnú vojnu začal a je to Putin, kto túto vojnu stále eskaluje... Myslel si, že nás môže rozdeliť, no podcenil odhodlanie ukrajinského ľudu brániť svoju vlasť a našu jednotu," vyhlásil šéf NATO.