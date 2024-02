Stoltenberg: Meškanie americkej pomoci oslabilo ukrajinské sily

Brusel 15. februára (TASR) - Oneskorenie schválenia pomoci Spojených štátov pre Ukrajinu už teraz oslabilo ukrajinské sily vo vojne s Ruskom, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Už teraz vidíme dopady toho, že USA nedokázali rozhodnúť. Predpokladám však, že to dokážu a Kongres aj Snemovňa reprezentantov schvália ďalšiu pomoc pre Ukrajinu," povedal Stoltenberg pred stretnutím ministrov obrany štátov NATO.



Velitelia ukrajinskej armády aj niektorí západní predstavitelia upozorňujú, že ruské sily sú na frontovej línii aktuálne v presile, zatiaľ čo ukrajinské musia šetriť svojimi zásobami delostrelectva a obrannej munície.



"Ak dovolíme ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zvíťaziť, nepôjde len o tragédiu pre Ukrajincov, ale aj o naše ohrozenie. Svet sa stane nebezpečnejším a my zraniteľnejšími," uviedol ďalej Stoltenberg s tým, že počas nedávnej návštevy Washingtonu zaznamenal širokú zhodu s tým, že USA musia naďalej podporovať Ukrajinu.



"Spolieham sa na to, že Kongres USA túto podporu zahrnie aj do svojho rozhodovania o pomoci pre Ukrajinu," dodal Stoltenberg.



Americký Senát (horná komora amerického Kongresu) v utorok schválil balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan v hodnote 95 miliárd dolárov pohodlnou väčšinou. Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson z Republikánskej strany však vyhlásil, že navrhovaný balík v tejto dolnej komore Kongresu ani nepredloží na hlasovanie.



Pochybnosti o ďalšej pomoci USA pre Ukrajinu sprevádzajú obavy z možného návratu amerického exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Trump, ktorý je hlavným kandidátom republikánov v novembrových prezidentských voľbách totiž vyhlásil, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do funkcie neprídu na pomoc. Dokonca vyhlásil, že by Rusko nabádal k útoku na členov NATO, ktorí si neplnia povinnosti.