Stoltenberg: Musíme sa pripraviť na dlhú vojnu na Ukrajine

Frankfurt nad Mohanom 17. septembra (TASR) – Vojna na Ukrajine sa rýchlo neskočí, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore zverejnenom v nedeľu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Väčšina vojen trvá dlhšie, než sa očakávalo, keď sa začali," povedal Stoltenberg pre nemeckú mediálnu skupinu Funke. "Preto sa musíme pripraviť na dlhú vojnu na Ukrajine."



Konflikt sa začal vo februári 2022, keď Moskva vyslala svoje ozbrojené sily na Ukrajinu. Kyjev v júni tohto roka spustil protiofenzívu s cieľom opätovne dobyť Ruskom okupované územia, postupuje však len pomaly.



"Všetci si želáme rýchly mier," uviedol Stoltenberg. "No súčasne musíme uznať: ak prezident (Volodymyr) Zelenskyj a Ukrajinci prestanú bojovať, ich krajina nebude viac existovať," zdôraznil a dodal: "Mier budeme mať, ak prezident (Vladimir) Putin a Rusko zložia svoje zbrane."



V súvislosti s ambíciami Ukrajiny vstúpiť do NATO Stoltenberg povedal, že "niet pochýb", že sa časom členom Severoatlantickej aliancie stane. "Keď sa táto vojna skončí, potrebujeme bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Inak by sa história mohla opakovať," doplnil.