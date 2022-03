Stoltenberg: Na východnom krídle NATO posilníme obranu pred chemickými

Brusel 24. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia posilní na svojom východnom krídle obranu pred chemickými, biologickými a jadrovými hrozbami. Po summite členských krajín NATO v Bruseli to povedal jeho generálny tajomník Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.



Stoltenberg na tlačovej konferencii po summite NATO uviedol, že veliteľ síl NATO v Európe, americký generál Tod Wolters, aktivoval chemické, biologické, rádiologické a jadrové obranné prvky NATO. Spojenci nasadzujú ďalšie prvky chemickej, biologickej a jadrovej ochrany na posilnenie našich existujúcich aj nových bojových skupín.



Predstavitelia členských štátov Aliancie sa na summite dohodli, že budú pokračovať v podpore Ukrajiny, ktorá čelí invázii ruských vojsk.



"Na Rusko budeme aj naďalej vyvíjať bezprecedentný tlak," povedal Stoltenberg. Členské krajiny vytvoria štyri nové bojové skupiny na východnom krídle Aliancie, teda v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, dodal.



Do spojeneckých oblastí v okolí Ukrajiny vyšle NATO viac vojakov, protitankových systémov, dronov, námornej sily aj stíhačiek, avizoval šéf Aliancie.



Čo sa týka hrozieb priamo na Ukrajine, NATO sa podľa Stoltenberga zaviazalo pomôcť Kyjevu s kybernetickou bezpečnosťou, ako aj s ochranou pred biologickými, chemickými a jadrovými hrozbami.



Táto pomoc by mohla zahŕňať zariadenia pre detekciu hrozieb, ochranu a zdravotnícky materiál, ako aj výcvik krízového manažmentu a dekontaminácie.



Aliancia zároveň vyzvala Čínu, aby využila svoj vplyv pri hľadaní mierového riešenia situácie na Ukrajine a nepomáhala Rusku.