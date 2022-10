Stoltenberg: NATO bude konať, ak sa Švédsko a Fínsko dostanú pod tlak

Brusel 20. októbra (TASR) – Spojenci z organizácie NATO budú konať, ak sa Švédsko alebo Fínsko dostanú pod tlak Ruska alebo iného protivníka, skôr ako sa stanú plnými členmi Severoatlantickej aliancie. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters a webu NATO.



"Je nepredstaviteľné, že by spojenci nekonali, keby sa Švédsko a Fínsko dostali pod akýkoľvek tlak," priblížil Stoltenberg na tlačovej konferencii s novým švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.



Pripomenul, že Švédsko a Fínsko sa ako krajiny pozvané do NATO integrujú s politickými a vojenskými štruktúrami tejto organizácie.



"Musíme držať spolu, keď čelíme najväčšej bezpečnostnej kríze za celú jednu generáciu. (Ruský) prezident (Vladimir) Putin na Ukrajine zlyháva. Svojej brutálnej útočnej vojny sa však nevzdal," povedal Stolgenberg. V tejto súvislosti privítal silnú podporu Švédska pre Ukrajinu, v podobe zbraní a munície i humanitárnej pomoci. "Spojenci NATO budú naďalej podporovať právo Ukrajiny na sebaobranu. Tak dlho, ako to bude potrebné," doplnil šéf Aliancie.



Švédsko a Fínsko po invázii Ruska na Ukrajinu prehodnotili po desaťročiach svoju politiku neutrality a v máji požiadali o členstvo v NATO. Prístupové protokoly musí ratifikovať všetkých 30 členských krajín; zatiaľ tak neurobili Maďarsko a Turecko.