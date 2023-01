Stoltenberg: NATO bude posilňovať svoje vzťahy s Japonskom

Tokio 31. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok počas návštevy Japonska vyhlásil, že Severoatlantická aliancia bude naďalej posilňovať svoje partnerstvo s Japonskom, keďže vojna rozpútaná Ruskom na Ukrajine zvyšuje globálne nebezpečenstvo a ukazuje, že demokracie potrebujú silnejšie partnerstvá.



Počas prejavu po prehliadke leteckej základne japonských síl sebaobrany Iruma Stoltenberg podľa agentúry Reuters povedal, že vojna na Ukrajine sa týka "nás všetkých, a preto sme veľmi vďační aj za podporu, ktorú Japonsko poskytuje." Ako príklad spomenul i lietadlá a kapacity na prepravu nákladu.



"Vojna na Ukrajine tiež ukazuje, že naša bezpečnosť je úzko prepojená," povedal Stoltenberg na základni Iruma severne od Tokia, kde v utorok začal svoju návštevu Japonska po tom, ako v pondelok neskoro večer pricestoval z Južnej Kórey.



"Ak (ruský) prezident (Vladimir) Putin na Ukrajine zvíťazí, bude to tragédia pre Ukrajincov, ale bude to aj veľmi nebezpečný signál pre autoritárskych lídrov na celom svete, pretože potom bude jasné, že keď použijú vojenskú silu, môžu dosiahnuť svoje ciele," upozornil Stoltenberg.



"Takže vojna na Ukrajine sa týka nás všetkých," zdôraznil šéf aliancie.



Cieľom Stoltenbergovej cesty je posilniť väzby západných spojencov vo východnej Ázii, a to najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine a rastúcou konkurenciou s Čínou.



Japonský premiér Fumio Kišida podľa agentúry AP vyslovil obavy, že k agresii podobnej tej, akú rozpútalo Rusko v Európe, by mohlo dôjsť v Ázii, kde rastú obavy z Číny a napätia v súvislosti s Taiwanom.



Stolteberg sa v rámci svojej cesty zastavil aj v Južnej Kórei, ktorú v pondelok v prejave v Soule vyzval, aby zvýšila svoju vojenskú podporu Ukrajine, pričom sa odvolal na iné krajiny, ktoré po ruskej invázii zmenili svoju politiku neposkytovania zbraní krajinám v konflikte.