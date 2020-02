Stoltenberg: NATO by mohlo prevziať výcvik kurdských síl v Iraku

Mníchov 14. februára (TASR) - NATO by v rámci boja proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) mohlo prevziať výcvik kurdských bezpečnostných síl v Iraku. Uviedol to v piatok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg, ktorého citovala agentúra DPA.



Stoltenberg na 56. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii pripomenul, že sily NATO v súčasnosti nie sú prítomné v severných častiach Iraku, ktoré majú pod kontrolou kurdské sily. Do výcviku kurdských bezpečnostných síl sú však zapojené niektoré členské krajiny NATO.



Aliancia teraz podľa Stoltenberga rozhodne, ako presne rozšíri svoju prítomnosť v Iraku vrátane možného prevzatia niektorých činností v oblasti spomínaného výcviku. Tie v súčasnosti zabezpečuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi, súčasťou ktorej sú aj krajiny NATO.



Ministri obrany členských krajín NATO sa 12. februára dohodli na rozšírení výcvikovej misie v Iraku. Vyhoveli tak požiadavke amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby členské krajiny aliancie zohrávali aktívnejšiu úlohu v oblasti Blízkeho východu.



Nálet v Bagdade, pri ktorom 3. januára zahynul iránsky generál Kásem Solejmání, vyvolal pobúrenie v Iraku, kde následne parlament odhlasoval požiadavku na odchod všetkých zahraničných vojakov vrátane zhruba 5200 Američanov.



Vojenská koalícia proti IS následne prerušila svoje operácie na tri týždne, zatiaľ čo NATO pozastavilo svoju výcvikovú činnosť.