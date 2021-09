Stoltenberg: NATO chce pokračovať v evakuáciách

Brusel 3. septembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok uviedol, že Severoatlantická aliancia sa bude snažiť evakuovať ľudí z Afganistanu a zároveň udržiavať kontakt s militantným hnutím Taliban. Noví afganskí predstavitelia však podľa neho musia ukázať, že sú hodní pomoci a uznania. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorej Stoltenberg poskytol rozhovor.



"Kontakt s Talibanom je potrebný na to, aby sa ľudia dostali von," povedal Stoltenberg.



"NATO dokázalo evakuovať väčšinu zamestnancov, ktorí pre nás pracovali. Stále však zostáva (v Afganistane) veľa ľudí a my budeme pracovať na ich evakuácii."



Generálny tajomník však varoval pred rýchlym uznaním vlády Talibanu zo strany medzinárodného spoločenstva. Stoltenberg ďalej uviedol, že je ešte príliš skoro na hodnotenie faktu, že spoluzakladateľ Talibanu mulla Abdul Ghání Barádar bol predstavený ako šéf novej vlády.



"Musíme ich súdiť podľa ich činov, nie podľa slov... Budeme ich brať na zodpovednosť za to, čo sľúbili - aby sa z Afganistanu nestalo bezpečné útočisko pre medzinárodných teroristov," povedal Stoltenberg.



Západné krajiny už vedú debaty o tom, či a prípadne kedy uznať vládu Talibanu. Ministri zahraničia Európskej únie sa v piatok zhodli na tom, že tomu musí predchádzať plnenie niektorých podmienok, ako je dodržiavanie ľudských práv alebo umožnenie prísunu humanitárnej pomoci. Stoltenberg povedal, že o uznaní vlády Talibanu sa bude diskutovať aj medzi spojencami v rámci NATO.