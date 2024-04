Stoltenberg: NATO dá Ukrajine viac systémov protivzdušnej obrany

Brusel 19. apríla (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa v piatok dohodli, že Ukrajine dodajú viac prostriedkov protivzdušnej obrany. Po online konferencii ministrov obrany krajín NATO s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v rámci zasadnutia Rady NATO - Ukrajina to oznámil generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"NATO zmapovalo existujúce kapacity v Aliancii a identifikovalo systémy, ktoré môžu byť poskytnuté Ukrajine. Očakávam teda, že čoskoro budú oznámené ďalšie dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany Ukrajine," povedal Stoltenberg s tým, že to zverejnia jednotlivé štáty.



"Popri systémoch Patriot sú tu aj ďalšie zbrane, ktoré môžu spojenci poskytnúť, vrátane (francúzskeho systému) SAMP/T. Mnohí ďalší, ktorí nemajú dostupné systémy (protivzdušnej obrany), prisľúbili finančnú pomoc, aby mohli byť pre Ukrajinu zakúpené," citovala Stoltenberga agentúra Reuters.



Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo raketové a dronové útoky na ukrajinskú infraštruktúru. Generálny tajomník NATO na rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín G7 na talianskom ostrove Capri vo štvrtok povedal, že Ukrajina urgentne potrebuje posilniť svoju protivzdušnú obranu.



O prostriedky protivzdušnej obrany žiada aj Zelenskyj, obzvlášť naliehavo po tom, čo západní spojenci pred necelými dvoma týždňami pomohli Izraelu zostreliť takmer všetkých zhruba 150 rakiet a 170 dronov vypálených z Iránu v odvete za predpokladaný izraelský nálet na iránsky konzulát v Sýrii z 1. apríla.



Zelenskyj ešte začiatkom mesiaca povedal, že Ukrajina potrebuje 25 systémov Patriot, v ktorých bude po šesť až osem odpaľovacích zariadení, uvádza agentúra DPA. Na ochranu najdôležitejších objektov vrátane energetickej infraštruktúry by na začiatok podľa Zelenského stačilo sedem patriotov. Jeden systém Patriot pred necelým týždňom sľúbilo Ukrajine Nemecko.