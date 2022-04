Stoltenberg: NATO je pripravené poskytovať Ukrajine pomoc aj roky

Brusel 28. apríla (TASR) - NATO je pripravené poskytovať podporu Ukrajine vo vojne proti Rusku celé roky. Táto podpora by mohla zahŕňať aj pomoc Ukrajine s tým, aby prešla od zbraní zo sovietskych čias na nové západné zbrane a systémy. Vo štvrtok to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Musíme sa na to pripraviť z dlhodobého hľadiska... Je úplne možné, že táto vojna potrvá mesiace a roky," uviedol Stoltenberg na mládežníckom summite NATO v Bruseli.



"Spojenci NATO sa pripravujú na to, aby mohli poskytovať podporu počas dlhého časového obdobia a tiež pomôcť Ukrajine, aby sa pohla od starého sovietskeho zariadenia k modernejším zbraniam spĺňajúcim štandardy NATO a systémom, ktoré si budú vyžadovať viac výcviku," pokračoval Stoltenberg.



Podľa šéfa NATO bude Západ aj naďalej vyvíjať prostredníctvom sankcií i ekonomickej a vojenskej pomoci Ukrajine maximálny tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil inváziu na Ukrajine, ktorú Rusko označuje ako špeciálnu vojenskú operáciu.



Stoltenberg toto vyhlásenie urobil po tom, ako Kremeľ varoval Západ, že dodávky západných zbraní na Ukrajinu, vrátane ťažkých zbraní, predstavujú hrozbu pre bezpečnosť na európskom kontinente a "vzbudzujú nestabilitu".



Väčšina ťažkých zbraní, ktoré krajiny NATO poslali na Ukrajinu, boli staré zbrane sovietskej výroby, ktoré mali v inventároch najmä spojenci z východnej Európy. Spojené štáty, ako i iní spojenci však začali Ukrajine dodávať aj húfnice. Nemecko v utorok oznámilo, že pošle na Ukrajinu protilietadlové tanky Gepard. Ide o vôbec prvú dodávku ťažkých zbraní z Nemecka na Ukrajinu.



Ukrajinské prosby o dodávky ťažkých zbraní sa zintenzívnili po tom, ako Moskva presmerovala svoju ofenzívu na Donbas, zväčša rovinatý región na východe Ukrajiny s otvoreným terénom, ktorý je vhodnejší pre boj s tankami než regióny na severe Ukrajiny okolo Kyjeva, kde donedávna prebehala väčšina bojov, analyzuje Reuters.