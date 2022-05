Stoltenberg: NATO musí brať do úvahy výhrady Turecka

Brusel 17. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa domnieva, že by sa mali brať do úvahy výhrady Turecka voči vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Šéf Aliancie to v utorok uviedol na svojom účte na Twitteri, informuje spravodajca TASR.



Stoltenberg napísal, že Turecko je "váženým spojencom" v rámci NATO a dodal, že treba brať do úvahy akékoľvek obavy Turecka o bezpečnosť. "V tomto historickom momente musíme byť jednotní," spresnil.



Šéf Alancie to vyhlásil po stretnutí s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom.



Fínsko a Švédsko už oficiálne oznámili, že sa chcú stať členmi Severoatlantickej aliancie. Dôvodom je posilnenie ich bezpečnosti po tom, ako Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.



Ako uviedla tlačová agentúra DPA, Turecko však v tejto súvislosti naznačilo, že Ankara bude súhlasiť s pristúpením oboch krajín len za určitých podmienok. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok opäť kritizoval možnosť vstupu Fínska a Švédska do organizácie NATO a vyhlásil, že nemôže súhlasiť s prijatím krajín, ktoré uvalili sankcie na Turecko.



Erdogan zopakoval stanovisko, že obe krajiny podporujú "teroristické organizácie" vrátane Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná, a kurdských milícií v Sýrii, čiže Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG).



Čavušoglu zase v nedeľu na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Berlíne kritizoval niektorých spojencov za obmedzovanie vývozu zbraní do Turecka z dôvodu bojov tureckej armády proti uvedeným skupinám.



Podľa DPA zatiaľ nie je jasné, ako chce Aliancia presvedčiť Turecko, aby nezabránilo vstupu Švédska a Fínska do NATO. S prijatím každého nového člena musia totiž súhlasiť všetky členské krajiny NATO.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)