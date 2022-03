Stoltenberg: NATO musí byť pripravené na bezpečnostnú realitu v Európe

Brusel 15. marca (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu vytvorila "novú realitu" v oblasti bezpečnosti v Európe, na ktorú musí byť Severoatlantická aliancia vojensky pripravená. Povedal to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a stanice BBC.



"Máme obavy, že Moskva môže spustiť na Ukrajine operáciu pod falošnou vlajkou s možným použitím chemických zbraní," povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii.



Predstavitelia členských krajín NATO začnú podľa Stoltenberga v stredu rokovať o konkrétnych opatrenia na dlhodobé posilnenie bezpečnosti. Malo by to zahŕňať umiestnenie ďalších síl vo východnej časti Aliancie, ktoré budú v stave pohotovosti. NATO podľa jeho slov takisto uvažuje nad posilnením v oblasti vojenského námorníctva a letectva, protivzdušnej obrany i kybernetickej bezpečnosti, píše BBC.



Stoltenberg takisto uviedol, že Aliancia sa do konfliktu priamo vojensky zapojí len prípade, ak Rusko zaútočí na niektorú z jej 30 členských krajín, medzi ktoré však Ukrajina nepatrí. Šéf NATO podľa BBC reagoval na otázku ukrajinského novinára o možnom zásahu Aliancie.



V stredu sa v Bruseli uskutoční mimoriadne zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov obrany. Zúčastnia sa na ňom aj zástupcovia Ukrajiny, Gruzínska a Fínska. Ministri budú rokovať prezenčne.