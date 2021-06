Stoltenberg: NATO musí čeliť mnohým výzvam, aj správaniu Ruska a Číny

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 11. júna (TAR) - Pondelňajší summit NATO (14. júna) bude kľúčový pre Severoatlantickú alianciu a kolektívnu bezpečnosť tohto 30-členného obranného zoskupenia. Uviedol to v piatok popoludní generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Šef Aliancie v rámci predsummitovej tlačovej besedy pripomenul, že rokovania lídrov, medzi ktorými sa prvýkrát predstaví americký prezident Joe Biden, sa dotknú širšej škály tém. Prezidenti budú hovoriť o reformnej iniciatíve NATO 2030, spoločnom stiahnutí jednotiek z Afganistanu, o asertívnom správaní Ruska a bezpečnostných dôsledkoch rozmachu Číny, klimatickej agende a tiež o obrane v kybernetickom priestore po viacerých rozsiahlych a cielených útokoch na počítačové systémy a ciele spojeneckých krajín.Stoltenberg upozornil na výzvy, ktoré konanie Ruska a Číny predstavuje pre medzinárodný poriadok. "" vysvetlil. Dodal, že medzi výzvy, ktorým v súčasnosti čelí Aliancia, patrí aj Rusko a Čína, ktoré "", potom pretrvávajúca hrozba terorizmu, hrozby kybernetických útokov, rušivé technológie a klimatická zmena.," odkázal Stoltenberg.Podľa jeho slov spojenci musia dať jasne najavo, že článok päť Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane sa už neuplatňuje len na útoky na zemi, vode a vo vzduchu, ale aj v kyberpriestore, na čom sa najvyšší predstavitelia NATO zhodli už v roku 2014. Stoltenberg zdôraznil, že lídri sa na summite chystajú vyslať jasný signál, že Aliancia je odhodlaná brániť sa rovnako efektívne v kybernetickom priestore ako v každej inej oblasti." uviedol. A spresnil, že to isté by malo platiť, ak bude ktorýkoľvek spojenec napadnutý z vesmíru.