Stoltenberg: NATO musí užšie spolupracovať s partnermi v Indopacifiku

Tokio 1. februára (TASR) — Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu počas návštevy Japonska uviedol, že rastúca asertivita Číny a jej spolupráca s Ruskom predstavuje hrozbu nielen pre Áziu, ale aj pre Európu.



Podľa agentúry AP Stoltenberg v príhovore k poslucháčom na univerzite Keio v Tokiu pripomenul, že Čína zvyšuje investície do jadrových zbraní a rakiet dlhého doletu, no bez toho, aby zabezpečila transparentnosť alebo sa zapojila do zmysluplného dialógu o kontrole zbrojenia. Súbežne s tým Peking stupňuje tlak voči svojim susedom a hrozby voči Taiwanu, ktorý považuje za súčasť svojho územia.



Tento vývoj podľa Stoltenberga ukazuje, že Čína predstavuje výzvu aj pre spojencov NATO. "Bezpečnosť nie je regionálna, ale globálna," zdôraznil šéf NATO v príhovore k študentom tokijskej univerzity.



Podľa Stoltenberga NATO nepovažuje Čínu za protivníka, ani sa nesnaží o konfrontáciu s Pekingom. Aliancia bude s Čínou naďalej spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu, ako je napríklad zmena klímy.



"NATO sa musí uistiť, že má priateľov. Je dôležité užšie spolupracovať s našimi partnermi v indopacifickej oblasti," uviedol Stoltenberg.



Okrem Japonska NATO posilňuje "praktickú spoluprácu" aj s Austráliou, Novým Zélandom a Južnou Kóreou, a to najmä v oblasti námornej kybernetickej. Ďalej zintenzívňuje účasť ich lídrov a ministrov na zasadnutiach NATO.