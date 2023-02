Stoltenberg: NATO musí zvýšiť svoje zásoby munície

Brusel 13. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia plánuje zvýšiť svoje zásoby munície, ktoré sa vyčerpávajú v súvislosti s podporou poskytovanou ukrajinským silám v boji proti ruskej agresii. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Vojna na Ukrajina spotrebúva enormné množstvo munície... Náš obranný priemysel to vystavuje tlaku... Musíme preto zvýšiť produkciu (munície) a investovať do našich výrobných kapacít," povedal šéf NATO novinárom.



"NATO bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné," zdôraznil Stoltenberg. Varoval, že ruský prezident Vladimir Putin "sa nepripravuje na mier", ale - práve naopak - "spúšťa nové ofenzívy". Ako upozornil, "skutočnosťou je, že už badáme začiatok" novej ruskej ofenzívy.



Ako ďalej konštatoval Stoltenberg, šéf Kremľa vysiela na Ukrajinu tisíce ďalších vojakov, počíta s "veľmi vysokým počtom obetí" a znáša "veľké straty". "Čo Rusku chýba na kvalitatívnej úrovni, to sa pokúša kompenzovať kvantitou," uviedol.



Šéf NATO preto zdôraznil, že je nevyhnutné dodávať Kyjevu viac zbraní. Čím rýchlejšie ukrajinské sily získajú viac zbraní, munície, náhradných dielov a paliva, tým viac životov sa podarí zachrániť, dodal. Spojenci z NATO a Rusko vedú podľa neho v spojitosti s vojnou na Ukrajine "preteky v logistike".