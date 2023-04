Stoltenberg: NATO musí zvýšiť výdavky na obranu

Brusel 5. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia musí zvýšiť výdavky na obranu, pretože v dnešnom nebezpečnom svete nemôže pokladať svoju bezpečnosť za samozrejmosť, vyhlásil v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Šéf Aliancie očakáva, že spojenci sa na prebiehajúcom stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli zaviažu vynaložiť dve percentá HDP ako "minimálnu investíciu do obrany".



Členovia aliancie sa už dlho snažia splniť vlastné sľuby o vynaložení dvoch percent HDP na obranu do roku 2024, pričom väčšina investícií pochádza od Spojených štátov.



Vlani splnilo cieľ vyčleniť na obranu dve percentá HDP sedem členov Aliancie. Je to menej ako v roku 2021, keď tak spravilo osem krajín, a tiež v roku 2020, keď tento cieľ splnilo 11 členských štátov.



Stále je to však viac ako v roku 2014, keď to urobili len tri krajiny NATO. V tomto roku sa totiž spojenci po ruskej anexii Krymu zaviazali, že sa pokúsia dosiahnuť tento cieľ rýchlejšie.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že invázia Ruska na Ukrajinu znamená, že spojenci musia zvýšiť svoje výdavky na obranu. Dve percentá HDP však podľa nej v tejto súvislosti nemožno brať ako jediné meradlo. Baerbocková poukázala na to, že v ekonomicky ťažkých časoch môžu krajiny tento cieľ aj splniť, no vzhľadom na nízky ekonomický rast nemusia dosiahnuť žiaden skutočný vojenský pokrok.



Nájdu sa však aj krajiny, ktoré chcú do obrany investovať ešte viac. Napríklad Estónsko zamýšľa budúci rok do obrany investovať až tri percentá HDP.