Stoltenberg: NATO nerozmiestni vojakov vo Fínsku bez súhlasu Helsinki

Brusel 4. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok zdôraznil, že Severoatlantická aliancia nerozmiestni vojakov vo Fínsku, ktoré sa v utorok stalo jej najnovším členom, "bez súhlasu" fínskej vlády. Informuje o tom spravodajca TASR.



Stoltenberg to uviedol pred oficiálnym začatím dvojdňových rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v bruselskom sídle tejto organizácie.



Fínsky minister obrany Antti Kaikkonen, ktorý v utorok sprevádzal prezidenta Sauliho Niinistöa a šéfa diplomacie Pekku Haavistu do Bruselu na slávnostný ceremoniál vztyčovania fínskej vlajky, pri tejto príležitosti novinárom povedal, že vláda v Helsinki sa ešte nerozhodla, či pozve vojakov z ostatných spojeneckých krajín na svoje územie.



Stoltenberg na otázku novinárov, či Fínsko bude hostiť vojenské sily iných spojeneckých krajín podobne ako to robia niektoré štáty na východnom krídle Aliancie, odpovedal, že to záleží iba od rozhodnutia Fínska. "Rozhodne tak, ako bude chcieť. Vojaci NATO vo Fínsku nebudú bez súhlasu Fínska. Toto doteraz nebolo témou našich diskusií s Fínskom," spresnil. A dodal, že Fínsko sa bude zúčastňovať na všetkých stretnutiach a štruktúrach Aliancie a od utorka sa aj na túto krajinu vzťahujú bezpečnostné záruky NATO podľa článku 5 Zmluvy o NATO.



Šéf Aliancie pripomenul, že v mnohých členských krajinách prebiehajú vojenské cvičenia, zaistená je vzdušná a námorná prítomnosť, nejde však o "stálu prítomnosť jednotiek NATO."



Kaikkonen povedal, že budúca úloha Fínska v NATO ako plnohodnotnej členskej krajiny "je ďalšou otázkou, o ktorej budeme musieť diskutovať".



V roku 2017 NATO zriadilo štyri prápory v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku s periodicky obmieňaným personálom na rotačnom princípe. Po začiatku ruskej agresie proti Ukrajine vznikli ďalšie štyri podobné prápory v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.











