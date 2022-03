Stoltenberg: NATO nesmie dopustiť vojnu medzi alianciou a Ruskom

Ankara 11. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) nesmie dovoliť, aby ruská invázia na Ukrajinu vyústila do vojny medzi alianciou a Moskvou, povedal v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý opätovne vylúčil bezletovú zónu nad Ukrajinou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Našou zodpovednosťou je zabrániť, aby tento konflikt eskaloval za hranice Ukrajiny a stal sa plnohodnotnou vojnou medzi Ruskom a NATO," povedal Stoltenberg v rozhovore pre AFP v čase konania diplomatického fóra v tureckej Antalyi.



Šéf NATO zároveň upozornil, že bezletová zóna nad Ukrajinou "by s najväčšou pravdepodobnosťou viedla k úplnej vojne medzi NATO a Ruskom", ktorá by spôsobila "oveľa viac utrpenia, oveľa viac smrti a ničenia".



Bezletová zóna nad Ukrajinou by podľa Stoltenberga znamenala, že aliancia by musela vyradiť ruské systémy protivzdušnej obrany nielen na Ukrajine, ale aj okolo Bieloruska a Ruska, cituje AFP.



"Bude to znamenať, že potrebujeme byť pripravení zostreliť ruské lietadlá, pretože bezletová zóna nie je len niečím, čo vyhlasujete, potrebujete ju vynucovať," upozornil.



Ako dodal, výcvik desaťtisícov ukrajinských vojakov zo strany členských krajín NATO v uplynulých rokoch, ako aj dodávky vojenského vybavenia sa ukázali ako "extrémne dôležité (pre ukrajinské sily) v boji proti prenikajúcim ruským silám".



"Najdôležitejšou vecou je, že prezident (Vladimir) Putin by mal ukončiť túto nezmyselnú vojnu," upozornil ďalej Stoltenberg. "Stiahnuť všetky jednotky a v dobrej viere vstúpiť do diplomatického politického úsilia s cieľom nájsť politické riešenie," dodal.



Generálny tajomník NATO zároveň ocenil krok Turecka, ktoré pomohlo uskutočniť štvrtkové rokovania medzi ministrami zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny v Antalyi.