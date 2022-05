Stoltenberg: NATO plne rešpektuje rozhodnutie Fínska v prospech vstupu

Brusel 12. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok privítal rozhodnutie vedúcich predstaviteľov Fínska v prospech vstupu ich krajiny do Aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stoltenberg rozhodnutie Fínska označil za "plne zvrchované" a dodal, že NATO ho plne rešpektuje. "Ak sa Fínsko rozhodne o členstvo požiadať, vrúcne ho v NATO privítame," povedal. Možný prístupový proces Fínska by podľa jeho slov bol "hladký a rýchly".



Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej vlasti do organizácie NATO. "Veríme, že potrebné kroky na štátnej úrovni, aby k tomuto rozhodnutiu došlo, budú vykonané v najbližších dňoch," uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.



Najvyšší predstavitelia Fínska vysvetlili, že verejná diskusia v ich krajine o možnom vstupe do Severoatlantickej aliancie prebehla počas tejto jari, pričom "bol potrebný istý čas, aby si parlament i celá spoločnosť ujasnili svoj postoj v tejto otázke".



Vo vyhlásení priamo nemenovali hrozbu zo strany Ruska, avšak počas stredajšej návštevy britského premiéra Borisa Johnsona – po podpise britsko-fínskej dohody o bezpečnostných zárukách – Niinistö vyhlásil, že k rozhodnutiu Fínska stať sa členom Severoatlantickej aliancie prispel ruský prezident Vladimir Putin.



Fínsko i Švédsko si zachovávali neutralitu aj počas studenej vojny, a to preto, aby neprovokovali Sovietsky zväz. Fínsko má s Ruskom viac než 1300 kilometrov dlhé štátne hranice.