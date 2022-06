Stoltenberg: NATO sa rozhodlo výrazne posilniť svoje východné krídlo

Madrid 29. júna (TASR) - Hlavy štátov a vlád 30 členských štátov NATO sa počas prvého dňa summitu v Madride rozhodli výrazne posilniť východné krídlo Aliancie. Okrem toho sa dohodli na novej strategickej koncepcii ozbrojených síl, ktorá podľa nich odráža zhoršený vzťah Aliancie s Ruskom. Počas tlačovej konferencie po skončení prvého pracovného zasadnutia to oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters.



"Vojna ruského prezidenta Putina na Ukrajine narušila mier v Európe a vytvorila najväčšiu bezpečnostnú krízu na starom kontinente od skončenia druhej svetovej vojny," uviedol na začiatku tlačovej konferencie Stoltenberg. NATO podľa neho na ukrajinskú krízu odpovedalo "silou a jednotou". Generálny tajomník zároveň ocenil odvahu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



"Ukrajina je závislá od našej podpory. Náš odkaz je jasný, Ukrajina sa na nás môže spoľahnúť tak dlho, ako to bude potrebné. Budeme naďalej posielať Kyjevu veľké množstvo vojenského vybavenia a pomoci, aby sa (Ukrajinci) mohli brániť proti ruskej agresii," doplnil Stoltenberg.



Šéf NATO upozornil, že lídri členských krajín Aliancie sa dohodli na zásadnej zmene v otázke kolektívnej obrany, aby bolo NATO schopné prispôsobiť sa novej bezpečnostnej realite, ktorú so sebou priniesla ruská vojenská agresia.



"Posilníme naše obranné kapacity, zvýšime prítomnosť vo východnom krídle Aliancie a drasticky zvýšime počet svojich síl rýchlej reakcie (NRF) na viac než 300.000 mužov," vyhlásil generálny tajomník. Stoltenberg zároveň uviedol, že lídri krajín NATO schválili novú strategickú koncepciu. Tá opisuje zmenené bezpečnostné prostredie, v ktorom sa Aliancia v súčasnosti nachádza. Uvedená stratégia podľa neho potvrdzuje, že kľúčovou úlohou NATO je zabezpečenie kolektívnej obrany. Stoltenberg opäť zopakoval, že NATO nie je útočnou, ale obrannou alianciou.