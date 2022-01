Stoltenberg: NATO uvádza svoje sily do pohotovosti

Prečítajte si aj: Biden zvažuje vyslať tisícky vojakov do Pobaltia a východnej Európy



Brusel 24. januára (TASR) - Spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) uvádzajú svoje vojenské kapacity do pohotovosti a posielajú ďalšie lode a bojové lietadlá do východnej Európy, čím posilňujú obranu spojencov a zároveň vytvárajú odstrašujúci efekt pre Rusko, ktoré pokračuje v nahromaďovaní armády pri Ukrajine a jej okolí. V pondelok to prostredníctvom tlačovej správy uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol Stoltenberg.Dánsko vysiela fregatu do Baltského mora a chystá sa poslať štyri stíhačky typu F-16 do Litvy. Španielsko posiela svoje vojnové lode, aby sa pripojili k námorným silám NATO v Čiernom a Stredozemnom mori, a zároveň zvažuje vyslanie bojových lietadiel do Bulharska. Francúzsko vyjadrilo pripravenosť vyslať vojakov do Rumunska. Holandsko uvádza svoje lode a pozemné jednotky do pohotovosti pre potrebu síl rýchleho nasadenia NATO (NRF). Spojené štáty zvažujú zvýšenie svojej vojenskej prítomnosti vo východnej časti Aliancie, vymenovalo podniknuté kroky tlačové stredisko NATO.