Stoltenberg: NATO vyšle Ukrajine jasný a pozitívny odkaz o členstve

Vilnius 11. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia vyšle na summite v litovskom Vilniuse Ukrajine jasný a pozitívny odkaz o členstve v NATO. Uviedol to generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg v úvode zhromaždenia.



"Očakávam, že spojenci vyšlú jasný a priaznivý odkaz o ceste vpred smerom k členstvu Ukrajiny (v NATO)," povedal. Navrhol podľa vlastných slov balíček opatrení, ktorý má zaručiť plnú vzájomnú súčinnosť medzi silami NATO a Ukrajiny, ktorý tiež túto krajinu priblíži k Aliancii. Poukázal na to, že v stredu sa uskutoční prvé zasadanie Rady NATO-Ukrajina aj za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Stoltenberg tiež pripomenul, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok po rokovaní s ním a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vyjadril podporu vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie.



"Je to dobré pre Švédsko, pre Turecko, pre NATO i celý baltský región, pre Litvu a ďalšie krajiny v tejto oblasti," povedal.



Spojenci vo Vilniuse takisto prijmú rozhodnutia v oblasti posilnenia obrany a spolupráce a dohodnú sa na zvýšení výdavkov na obranu na minimálnu úroveň dvoch percent HDP, povedal generálny tajomník.



Na summite sa zúčastňujú aj zástupcovia krajín z indo-tichomorskej oblasti, čo podľa Stoltenberga potvrdí, že bezpečnosť nie je regionálna záležitosť. "Preto vítam partnerov z Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Kórey a Japonska," dodal.