Stoltenberg: NATO zatiaľ nezaznamenalo zmenu v jadrovom postoji Ruska

Brusel 3. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) nezaznamenala žiadnu zmenu v jadrovom postoji Ruska od oznámenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že rozmiestni jadrové zbrane v Bielorusku. Uviedol v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Šéf Aliancie pred dvojdňovým pracovným stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO v Bruseli zdôraznil, že Putinovo vyhlásenie o rozmiestnení jadrových zbraní v Bielorusku je súčasťou "nebezpečnej a bezohľadnej jadrovej rétoriky", v ktorej sa Rusko a prezident Putin pokúšajú použiť jadrové zbrane ako spôsob zabrániť spojencom z NATO podporovať Ukrajinu.



"Je to zastrašovanie, nátlak s cieľom zastaviť spojencov a partnerov NATO v podpore Ukrajincov, v ich práve brániť svoju krajinu. Nenecháme sa zastrašiť, budeme aj naďalej podporovať Ukrajinu," uviedol Stoltenberg počas tlačovej konferencie.



Spresnil však, že NATO tieto správy neignoruje, zostáva v strehu a pozorne sleduje čo Rusko robí a to aj pokiaľ ide o možné rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku.



"Zatiaľ sme ale nezaznamenali žiadnu zmenu ich jadrového postoja, ktorá by si vyžadovala akúkoľvek zmenu nášho jadrového postoja," vysvetlil.



Stoltenberg zároveň dodal, že NATO zostáva "jadrovou alianciou", ktorá bráni všetkých spojencov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)