Stoltenberg navštívi Turecko v spojitosti so vstupom Fínska a Švédska

Brusel 26. októbra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu oznámil, že v "blízkej budúcnosti" navštívi Turecko s cieľom rokovať o takmer ukončenom procese vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Stoltenberg vyzdvihol kontakty "na všetkých úrovniach" medzi Štokholmom a Helsinkami a Ankarou. "V blízkej budúcnosti pôjdem do Istanbulu, aby som sa osobne stretol s (tureckým) prezidentom (Recepom Tayyipom) Erdoganom," povedal.



Turecko spolu s Maďarskom ako posledné z 30 členských krajín NATO ešte neratifikovali prístupové protokoly Fínska a Švédska, preto pôjde o citlivé stretnutie, komentuje AFP.



Erdogan začiatkom októbra uviedol, že kým obe krajiny nedodržia svoje sľuby, Turecko ich členstvo neratifikuje.



Stoltenberg tiež povedal, že Maďarsko dalo "jasne najavo", že jeho parlament prístupové protokoly Fínska a Švédska ratifikuje najbližší mesiac alebo v podobnom časovom období. "Som presvedčený, že všetci spojenci prístupový protokol ratifikujú," uviedol.



Švédsko a Fínsko sa po invázii Ruska na Ukrajinu vzdali dlhoročnej politiky neutrality a podali žiadosti o vstup do NATO. Turecko sa však vyhráža, že zmarí tieto ich snahy, ak mu nevydajú desiatky osôb, ktoré obviňuje z terorizmu. Švédsko a Fínsko preto v júni uzavreli s Tureckom dohodu, že "dôkladne" preskúmajú žiadosti Ankary o vydanie ľudí podozrivých z pokusu o prevrat v Turecku z roku 2016, ako aj o vydanie kurdských militantov.