Stoltenberg: Nič nenaznačuje, že by Rusko zámerne útočilo na Rumunsko

Brusel 7. septembra (TASR) - Nič nenaznačuje, že by Rusko úmyselne zaútočilo na Rumunsko, členskú krajinu Severoatlantickej aliancie. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po tom, ako sa v Rumunsku našli úlomky zariadenia a tamojšie úrady zisťujú, či nejde o zvyšky ruského dronu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Stoltenberg ozrejmil, že Rumunsko v stredu informovalo spojencov z NATO o nájdení úlomkov neznámeho zariadenia pri hraniciach s Ukrajinou. Tento nález podľa jeho slov "demonštruje riziko incidentov a nehôd".



"Nemáme žiadne informácie, ktoré by poukazovali na úmyselný útok zo strany Ruska. Čakáme na výsledok prebiehajúceho vyšetrovania," povedal šéf NATO. "Bez ohľadu na tento výsledok sme samozrejme videli veľa bojov a tiež vzdušných útokov v blízkosti hraníc NATO," dodal.



Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu vyzval na "naliehavé vyšetrenie" trosiek, ktoré by mohli byť úlomky bezpilotného lietadla. Ruská armáda v uplynulých dňoch opakovane útočila na ukrajinské prístavné mesto Izmajil, ktoré od Rumunska delí rieka Dunaj.



Ukrajina v pondelok uviedla, že má dôkazy o tom, že ruské drony, ktoré útočili na okolie mesta Izmajil, v noci na pondelok dopadli na územie Rumunska a explodovali tam. Bukurešť vtedy toto tvrdenie odmietla.



Od začiatku vojny na Ukrajine sa Severoatlantická aliancia snaží predísť tomu, aby sa boje preliali na územie niektorého z jej členov. Akýkoľvek útok na krajinu NATO by na základe článku 5 o spoločnej obrane spojencov mohol zatiahnuť Západ do potenciálne jadrového konfliktu s Ruskom, pripomína AFP.



Obavy z možnej eskalácie konfliktu vzrástli, keď vlani v novembri zasiahla raketa poľskú obec Przewodów a zabila dvoch ľudí. NATO uviedlo, že išlo o úlomky rakety, ktorú vypálila ukrajinská protivzdušná obrana.