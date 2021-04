Stoltenberg: O členstve Ukrajiny v NATO rozhodnú spojenci, nie Moskva

Brusel 13. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok po rokovaní so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom vyzval Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z hraníc s Ukrajinou, a zdôraznil, že o tom, či sa Ukrajina stane členom Severoatlantickej aliancie, rozhodne Aliancia, a nie Moskva.



"V posledných týždňoch Rusko nasadilo tisíce vojakov pripravených na boj na ukrajinských hraniciach, čo je najväčšia prítomnosť ruských vojsk od nelegálnej anexie Krymu v roku 2014," uviedol Stoltenberg na spoločnej tlačovej konferencii s Kulebom.



Šéf Aliancie dodal, že Rusko musí ukončiť svoju vojenskú konsolidáciu vo vnútri a v susedstve Ukrajiny, vzdať sa provokácií a okamžite znížiť napätie.



Stoltenberg zároveň uviedol, že o tom, či Ukrajina vstúpi do NATO, rozhodne Severoatlantická aliancia, nie Moskva. "Je na rozhodnutí 30 spojencov NATO, kedy bude Ukrajina pripravená stať sa jej členom. Nikto iný nemá právo pokúšať sa zasahovať alebo vstupovať do tohto procesu. Rusko sa teraz snaží obnoviť akúsi sféru vplyvu, pričom sa snaží zistiť, čo môžu urobiť jej susedia," zdôraznil generálny tajomník Aliancie.



Šéf ukrajinskej diplomacie pri tejto príležitosti uviedol, že NATO a Západ musia konať rýchlo, aby zabránili vystupňovaniu násilia medzi Ukrajinou a Ruskom.



"Na operatívnej úrovni potrebujeme opatrenia, ktoré odradia Rusko a obmedzia jeho agresívne zámery," uviedol Kuleba počas tlačovej videokonfertencie. A dodal, že by tieto opatrenia mohli mať napríklad podobu nového kola sankcií voči Rusku.



"Môže to byť aj priama podpora pre posilnenie obranných schopností Ukrajiny," dodal. A upozornil, že Rusko vynakladá veľké úsilie na to, aby bránilo tretím krajinám v spolupráci s Ukrajinou v oblasti obrany. "Rusko tvrdo pracuje na oslabení našich obranných schopností," zdôraznil Kuleba.



Bruselské sídlo Aliancie v utorok navštívi aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý chce rokovať o tom, ako môžu členské krajiny NATO koordinovať spoločný postup ohľadom ruskej vojenskej mobilizácie na hraniciach s Ukrajinou. V tejto súvislosti jeho stretnutie s Dmytrom Kulebom nebolo oficiálne potvrdené, je však vysoko pravdepodobné, že k nemu dôjde.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)