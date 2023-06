Stoltenberg: O šéfovi NATO rozhodujú členské krajiny

Brusel 15. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok povedal, že rozhodnutie o jeho možnom nahradení spočíva na členských krajinách Aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čo sa týka môjho nástupcu, je to záležitosť, o ktorej rozhodne 31 spojencov," povedal na stretnutí ministrov obrany členských krajín v Bruseli.



Členské krajiny zvažujú aj prípadne predĺženie Stoltenbergovho mandátu, ktorý sa končí 30. septembra tohto roka. Viacerí diplomati z členských krajín NATO v stredu uviedli, že ak sa nenájde náhrada, bolo by vítané jeho zotrvanie vo funkcii.



Tento 64-ročný Nór je vo funkcii od októbra 2014 a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bolo jeho pôsobenie predĺžené do konca septembra 2023.



Stoltenberg však opakovane uviedol, že nemá v úmysle usilovať sa o zotrvanie vo funkcii. Rozhodnutie je však podľa neho na členských krajinách.



Možnou favoritkou na post novej šéfky NATO by mohla byť dánska premiérka Mette Frederiksenová, záujem o túto funkciu prejavil aj britský minister obrany Ben Wallace. Členské krajiny NATO v tomto smere ešte nedosiahli zhodu.



Fredriksenová by sa v prípade zvolenia stala prvou ženou na čele NATO. Takisto by bola tretia zo škandinávskej krajiny po Stoltenbergovi a Dánovi Andersovi Foghovi Rasmussenovi (2009-2014). Krajiny na východnom krídle Aliancie však žiadajú niekoho zo svojho regiónu s cieľom zdôrazniť rázny postoj voči ruskej agresii.



Na výber generálneho tajomníka NATO neexistuje žiadny oficiálny postup a vždy ide o dohodu členských krajín. Tradične to však býva Európan.