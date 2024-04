Stoltenberg ocenil spoluprácu Nemecka a Francúzska na obrane

Rostock 25. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok ocenil predbežnú dohodu medzi Nemeckom a Francúzskom o spoločnej výrobe moderných obranných systémov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Sú to dobré správy," povedal Stoltenberg počas návštevy v priestoroch taktickej letky 73 Steinhoff neďaleko mesta Rostock na severe Nemecka.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius a jeho francúzsky rezortný kolega Sébastien Lecornu plánujú v piatok vo Francúzsku podpísať memorandum o porozumení, pripomína DPA. Cieľom je spoločná výroba tankov budúcej generácie, ktoré nadviažu na nemecký tank typu Leopard.



Pod označenie hlavný pozemný bojový systém (Main Ground Combat System - MGCS) však budú patriť okrem tankov aj drony, umelá inteligencia či nové laserové zbrane napojené na dátovú sieť.



"Oceňujeme, že spojenci V NATO spolupracujú s cieľom budovať vojenské schopnosti, pretože nás to urobí silnejšími," povedal Stoltenberg. Severoatlantickej aliancii to podľa jeho slov pomôže prekonať fragmentáciu.



V Európe sa vyrába či používa viacero rôznych bojových obranných systémov, zatiaľ čo USA vyrábajú len tank typu M1 Abrams, píše DPA s odvolaním na Výskumnú službu Európskeho parlamentu (EPRS).



Stoltenberg počas návštevy 73 Steinhoff absolvoval aj let v stíhačke Eurofighter Typhoon spolu s pilotom, píše týždenník Die Zeit. Táto letka poskytuje výcvik pre pilotov týchto strojov, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke nemecká armáda. Základňa taktickej letky sa nachádza pri meste Laage v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko na severovýchode Nemecka.



Vo štvrtok má generálny tajomník NATO v Berlíne absolvovať stretnutie s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou a v piatok so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom.