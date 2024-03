Stoltenberg ocenil úsilie Slovinska na západnom Balkáne

Brusel 21. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN Jens Stoltenberg vo štvrtok ocenil úsilie Slovinska zvýšiť výdavky na obranu a posilniť svoju prítomnosť v Kosove, či jeho úsilie pri stabilizácii západného Balkánu, informuje TASR podľa agentúry STA.



"Naďalej výrazne oceňujeme prínos, ktorý má Slovinsko pre našu spoločnú obranu," uviedol Stoltenberg na spoločnej tlačovej konferencii so slovinským premiérom Robertom Golobom. Pripomenul úlohu tejto krajiny na stabilizácii západného Balkánu a privítal Golobove oznámenie, že Slovinsko posilní svoju prítomnosť v rámci mierovej misie v Kosove.



Konkrétne plány podľa premiéra ešte neboli prijaté, Slovinsko však "vyjadruje pripravenosť prispieť viac", najmä v oblasti stability na západom Balkáne. Stoltenberg pripomenul aj prítomnosť slovinských vojakov v rámci mnohonárodných bojových skupín NATO na Slovensku a v Lotyšsku.



Šéf NATO privítal aj plán Slovinska na zvýšenie výdavkov na obranu na úroveň dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2030.



"Verím, že bude možné posunúť tento plán vpred," povedal Golob. Dodal, že Slovinsko za posledné tri roky zvýšilo investície do vojenského vybavenia o 70 percent. V roku 2023 na obranu vynakladalo 1,33 percent HDP, čo patrilo v rámci členov NATO medzi najnižšie výdavky na obranu.



Stoltenberg s Golobom rokoval aj o pokračovaní v podpore Ukrajiny. "Sme presvedčení, že zotrvávanie v jednote je našou hlavnou silou," povedal slovinský premiér.