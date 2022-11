Stoltenberg označil dopad rakety do Poľska za nehodu

Brusel 21. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg uviedol, že v prípade minulotýždňového dopadu rakety na územie Poľska išlo zrejme o nehodu, a nie o ruský útok na NATO. Vyšetrovanie v prípade však pokračuje, povedal Stoltenberg v nedeľu pre kanadskú televíznu sieť CBC. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Explózia spôsobená pravdepodobne "zatúlanou" strelou ukrajinskej protivzdušnej obrany pripravila minulý týždeň v utorok v zariadení určenom na sušenie obilia v obci Przewodów blízko hraníc Poľska s Ukrajinou o život dvoch poľských občanov. Miesto incidentu skúmajú poľskí i americkí vyšetrovatelia.



"Nemáme náznaky, že by bol incident spred niekoľkých dní v Poľsku výsledkom zámerného útoku na Poľsko – vieme však, že celý incident bol výsledkom zámerného či mnohých zámerných útokov Ruska na Ukrajinu," podotkol Stoltenberg. "V ten istý deň vystrelili množstvo rakiet a dronov proti Ukrajine a incident v Poľsku bol toho priamym dôsledkom," dodal.



Šéf NATO ďalej povedal, že "v konečnom dôsledku je to Rusko, kto nesie zodpovednosť za to, čo sa stalo v Poľsku, keďže ono začalo túto nezmyselnú vojnu proti Ukrajine," cituje PAP.